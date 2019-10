"Renuncia inmediatamente": Princesa Alba emplaza a la diputada Camila Flores

View this post on Instagram

#AcusacionConstitucionalAhora #RenunciaPiñera #AcusacionConstitucional La diputada Pamela Jiles (PH) protagonizó un tenso momento ante legisladores oficialistas luego de encarar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se presentó a una sesión especial de la Cámara para revisar la crisis social que se vive desde el viernes pasado en todo el país. Todo comenzó luego que la periodista llegara a la testera junto con otras diputadas de oposición a mostrarle carteles con las cifras de muertos y heridos que han dejado las masivas protestas.