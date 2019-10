"No entiendo tu excitación": Natalia Valdebenito y Christian Pino protagonizan tenso intercambio

Los anuncios realizados por el gobierno, durante la última semana, han suscitado reacciones divididas entre los chilenos. La evidencia más clara al respecto, se vio tras el decreto de Estado de Emergencia que permite que las fuerzas armadas asuman el control de orden interno del país. El jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, fue designado para quedar a cargo de la seguridad. Una decisión que si bien agradó a algunos, a otros no les pareció en absoluto.

Así ocurrió con el periodista Christian Pino, actual pareja de la intendenta Karla Rubilar, y la comediante Natalia Valdebenito, quienes protagonizaron un tenso intercambio a través de Twitter. Todo ocurrió cuando el comunicador reaccionó ante la aparición de Iturriaga en televisión.

"General Javier Iturriaga, larga tradición familiar en @Ejercito_Chile llega a La Moneda vestido con tenida de combate y su boina negra de la especialidad de Comando y Paracaidista. Ya fue jefe fuerzas en Santa Olga Si algo les puedo asegurar que esta noche Santiago estará seguro", escribió, a lo que la ex Cabra Chica Gritona respondió: "Te noto emocionado".

Inmediatamente, el periodista contestó: "Un poco más seguro quizás Natalia, luego de 19 estaciones de metro quemadas y anuncios de destrucción en la noche, mucho más seguro. No es lo ideal, pero no había mejor nombre. Saludos!". Sin embargo, Natalia Valdebenito volvió a contestar. "Tal vez por eso no entiendo tu excitación. En mi opinión no hay nada más peligroso que nuestras Fuerzas Armadas. Yo no le temo a las personas como tú o como yo, le temo a quienes tienen el poder y el abuso de este. Buenas noches", dijo.

Pero eso no fue todo, ya que más tarde, Christian Pino escribió un nuevo tuit aludiendo a la comediante. En él, remarcó que es una gran mujer y que representa el pensamiento actual de muchas chilenas."Pensamos diferente, pero tiene el valor de decirlo y con buenas palabras. Esas son las personas que yo valoro, yo soy un fan de ella, desde Festival de Viña y ahora más", puso.

Revisa los mensajes a continuación:

General Javier Iturriaga, larga tradición familiar en @Ejercito_Chile llega a La Moneda vestido con tenida de combate y su boina negra de la especialidad de Comando y Paracaidista.

Ya fue jefe fuerzas en Santa Olga

Si algo les puedo asegurar que esta noche Santiago estará seguro. pic.twitter.com/vEeLAXqggt — Christian Pino L. 🌲 (@christianpino) October 19, 2019

Un poco más seguro quizás Natalia, luego de 19 estaciones de metro quemadas y anuncios de destrucción en la noche, mucho más seguro.

No es lo ideal, pero no había mejor nombre.

Saludos ! — Christian Pino L. 🌲 (@christianpino) October 19, 2019

Tal vez por eso no entiendo tu excitación. En mi opinión no hay nada más peligroso que nuestras Fuerzas Armadas. Yo no le temo a las personas como tú o como yo, le temo a quienes tienen el poder y el abuso de este. Buenas noches. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) October 19, 2019

