Tonka Tomicic pide no censurar imágenes en transmisión en vivo: "No tengamos miedo"

Ayer se realizó una transmisión especial en Bienvenidos. El matinal de Canal 13, junto a Tonka Tomicic, Martín Cárcamo, Raquel Argandoña y los panelistas, abordó las protestas que han marcado al país estos últimos días. En la transmisión, hicieron un despacho desde una manifestación pacífica que se realizaba en Providencia.

En ese momento, algunos asistentes comenzaron a reclamar por la presencia del periodista que estaba en el lugar. Esto debido a la cobertura que le han dado los medios de comunicación, en especial la televisión, a la crisis. "Claramente la gente se molesta porque estamos acá", dijo notero. Tomicic interrumpe. "Nuestra intención no es incitar la mala onda", sostiene.

El móvil, en ese instante, se corta. Pero la animadora pide que sigan mostrando las imágenes. "No nos vayamos del aire. Mostrémoslo, no tengamos miedo a la imagen en vivo y en directo. No tenemos que estar ahí. Demos un paso al costado. Si ellos no quieren que estemos, entiendo que puede ser molesto. Pero vamos a la imagen en directo, desde un costado para no generar ruido. Pongamos la imagen, no tengamos miedo", indicó la comunicadora.

Luego de la intervención de Tonka Tomicic, volvió la transmisión desde el despacho e hizo un llamado por si alguien quería dar alguna declaración. Un joven se acercó y dio su postura. "Nos cansamos. De 47 años, una dictadura y una democracia de mercado. Eso es, nos cansamos. Yo me manifiesto con esto (una sartén y un cucharón). Tengo un cartel y nos reprimen", sostuvo el manifestante. Además, dio a conocer hechos de violencia por parte de uniformados.

#EstoPasaEnChile

Tonka Tomicic dejo que el pueblo se expresara,,habian cerrado el directo y ella exige volver con el movil para que la gente hablara del descontento y la rabia que sienten con el gobierno!

Bien ahi tonka 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/nCwVuRdHGg — Alejandra (@alealita92) October 21, 2019

