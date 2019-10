Raquel Argandoña alza la voz en medio de la crisis: "No hemos escuchado soluciones"

Ayer se transmitió un capítulo especial en Bienvenidos. En la tarde, Tonka Tomicic, Martín Cárcamo, Raquel Argandoña, Don Francisco y los panelistas del matinal de Canal 13 se reunieron para hablar de las manifestaciones que han marcado las últimas jornadas.

En la instancia, la "Quintrala" dio su opinión frente a este tema. "Las manifestaciones pacíficas y los cacerolazos no hacen reaccionar al gobierno. Eso hace que los manifestantes se pongan agresivos y, lamentablemente, eso lleva al vandalismo", sostuvo la "Raca".

Luego, agregó: "Estos días, lo único que hemos escuchado del gobierno son reportes. No hemos escuchado soluciones. Ya es hora de que nos den las soluciones para que esto pare. El común de la gente, una dueña de casa, no sabe cómo va a cuidar su casa hoy día. No sabe qué va a pasar mañana, el toque de queda, los niños, qué alimentos le voy a dar a mis hijos. El gobierno yo creo que ya debería pronunciarse", aseguró la comunicadora.

Honestamente, nunca, pero es que nunca pensé ver esto en TV… Raquel Argandoña en cámara dice que las manifestaciones pacificas ya no hacen reaccionar a este gobierno, y critica a Piñera y lo emplaza, porque no da soluciones a la gente. Este gobierno tiene los días contados. pic.twitter.com/GDOpGHRYsb — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 21, 2019

La intervención de la coanimadora de Bienvenidos recibió el apoyo de sus compañeros. Por otro lado, en redes sociales su postura fue altamente comentada. En Twitter, algunos usuarios no dejaron pasar las palabras de Argandoña y dieron su opinión al respecto.

A continuación, revisa algunas reacciones que dejó el comentario de Raquel:

Cuando Raquel Argandoña y el alcalde Alessandri son más juiciosos que el Presidente, es que está la real cagada #RenunciaPiñera — Daniel Cantillana (@cantillana74) October 21, 2019

La Raquel argandoña en el bienvenidos dijo que Piñera había estado dando puros cifras y recuentos pero no había dado las soluciones que el pueblo quería. QUÉ CLASE DE REALIDAD ALTERNATIVA ES ESTA — Fefa 🕸️🎃 (@FlywithH4rry) October 21, 2019

Hasta Raquel Argandoña le pide soluciones al gobierno. Así de mal está la cosa para Piñera. — TELE (@Televisivamente) October 21, 2019

Raquel argandoña criticando a piñera?

¡se los dije! Leonardo DiCaprio alteró el multiuniverso al ganar el Oscar — Ro-Rock (@R0_Rock) October 21, 2019

Hasta Raquel Argandoña entendió el problema social y el gobierno todavía no. No lo puedo creer,he quedado en schok. — Alejandra González (@Alejandra23_01) October 21, 2019

weón cachense lo mal que estamos para que hasta la raquel argandoña critique a piñera y diga que las manifestaciones pacíficas no hacen reaccionar a este gobierno po#EstoPasaEnChilepic.twitter.com/WOrL3O8zk9 — nayals (@isxbangtan) October 21, 2019

#EstoPasaEnChile

Raquel Argandoña crítica a Piñera y Moreira pide cambio de gabinete… pic.twitter.com/n7FO8jr63d — Alvaro.KSPR ♓🍀 (@Alvaro_ASO) October 21, 2019

Conchetumare nunca pensé estar de acuerdo con la Raquel Argandoña, PERO LO QUE DIJO ES LA PURA SANTA VERDAD, te banco esta #EstoPasaEnChile pic.twitter.com/Pr24GiBPAD — PIÑERA RENUNCIA (@BTSftCHILE19) October 21, 2019

hasta Raquel Argandoña se da cuenta de la inoperancia del gobierno — Benjamin Ignacio (@benjaminnnn_n) October 22, 2019

