El pronunciamiento de Paloma Mami ante crisis social que provocó molestia en redes sociales

En medio de la crisis que azota nuestro país, debido a las manifestaciones en contra de la desigualdad y los sistemas de salud, pensiones y educación, los usuarios de redes sociales han exigido el pronunciamientos de algunos famosos chilenos. Tal es el caso de la cantante Paloma Mami, en cuyo perfil de Instagram se hizo sentir la molestia de algunos fanáticos por no alzar la voz frente a la situación del país.

Sus últimas publicaciones se llenaron de solicitudes para que se manifestara al respecto. Sin embargo, la joven de 19 años no se refirió al tema sino hasta 3 días después, cuando los usuarios de la red social comenzaron a lanzar duras críticas en su contra. Incluso, algunos la acusaron de reaccionar solo por el descontento que mostraron sus seguidores.

Según cercanos a la cantante, Paloma Mami no se había expresado porque estaba grabando un nuevo video. Así lo informó su novio Roa y su tía Lorena Astorga, quienes explicaron que la artista no tenía señal. Por eso, aseguraron, no se podía comunicar.

"Sobre la situación por la que está pasando nuestro país. No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir. Soy humana también, no pueden olvidar eso nunca. Siento tanta impotencia ante esta situación. Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver como la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando", escribió la intérprete de "Not Steady".

"Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile, y también en otros países como Ecuador, España,Venezuela y más. Les pido que por favor sean inteligentes a la hora de actuar. No dejen que el desorden y el caos haga que la verdadera voz del pueblo se diluya. Sin embargo, actuar en paz no significa que no se haga firmemente. Fuerza Chile", finalizó.

