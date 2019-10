Lady Gaga sufre estrepitosa caída del escenario con un fan durante concierto

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Doloroso! La cantante #LadyGaga sufrió una fuerte caída durante un concierto. En su última presentación del show Enigma en Las Vegas, en Nevada (EE.UU.), la estrella invitó a un miembro de la audiencia al escenario. Cuando la artista saltó a sus brazos, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo desde el escenario. Pero poco después Lady Gaga retomó el show y continuó cantando " Million Reasons " con Jack , el fan con el que protagonizó el accidente. "Es increíble, nos amamos tanto que nos caímos del escenario", bromeó la artista. . . #EVnews #espectaculo #musica #EEUU #Caida