La sobresaliente idea que se aplica en colombia para luchar contra la pobreza

¡Qué viva la diversidad cultural colombiana! 💛 Porque somos negros, mulatos y afrocolombianos. 👧🏽👦🏻 Hoy 14 de Octubre en conmemoración al #DíadelaRaza podemos decir que en este país trabajamos por un TECHO para todos. 💙🏠 #TECHOconHECHOS