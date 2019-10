Marita García explica los motivos de su partida de "Verdades ocultas": "Pedí que me sacaran"

Marita García es una de las actrices más recordadas de la exitosa teleserie Verdades ocultas. Logró gran reconocimiento tras interpretar a Maite Soto. Su personaje desapareció de la historia, pero los seguidores de la trama no pierden la esperanza de que vuelva.

Actualmente, se encuentra alejada de la televisión y está dedicada a otros proyectos. La intérprete es instructora de yoga de niños. Además, abrió la Fundación Educación en Yoga, que da clases a colegios de escasos recursos.

Hace un par de semanas, cautivó a sus seguidores con la noticia de su matrimonio. Marita se casó en una íntima ceremonia con Esteban Cabezas. Su esposo también es instructor de yoga.

En conversación con el programa Voy Contigo de la radio FM Dos, aseguró que, hasta el momento, no ha extrañado la actuación. "Vivo en el campo, hago clases de Yoga y soy muy feliz. No me hace falta", sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de retornar la teleserie diurna de Mega, García es enfática en decir que no volverá. "La teleserie de la tarde es difícil, para el actor es súper exigente. Te vas para la casa apaleado y con los ojos como papa porque te tocó llorar todo el día. Además Maite era una niña que le pasaban puras cosas malas, por eso es tan querida. Por lo mismo pedí que me sacaran", señaló.

"Llevaba un año y medio llorando cuatro veces a la semana, a veces más. Si a ti se te muere un familiar muy cercano lloras un año y medio todos los días, pero no en el trabajo. El cuerpo no distingue la lágrima falsa de la real", añadió.

Marita se sentía muy cansada con su personaje. Incluso esto le afectó en sus prácticas de yoga. "Solo hacía respiraciones para poder calmar esa sensación de tristeza, porque no era mía, era del trabajo, pero mi cuerpo no lo percibía como algo que no es real", finalizó.

