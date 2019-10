Te contamos detalles sobre el Trastorno de Bipolaridad que sufre la hija de Marian Sabaté

Ver esta publicación en Instagram

En este video muestro una parte muy vulnerable de mi alma y espero que puedan cuidar 🙏 #trastornobipolar #diainternacionaldelasaludmental

14 de Oct de 2019

Por otro lado, entre tantas de sus explicaciones en cuanto a cómo ha hecho para vivir con esta enfermedad. Bárbara también envió mensajes para aquellas personas que hacen burla de esta enfermedad y además a 'romper con los prejuicios' que hay alrededor de la bipolaridad.

Ya que este padecimiento necesita de apoyo y ayuda. Y a quienes sospechan que sufren de esta enfermedad, encaminarlas para que 'puedan seguir transitando por la vida, a pesar de sufrir de cualquier enfermedad mental'.

"Soy una mujer fuerte, decidida y empoderada, esto solo es algo extra con lo que aprendo día a día a vivir, no me vuelve menos, ni a mi ni a nadie más que pase por esto, no hay que victimizar pero tampoco minorizar…"