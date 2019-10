"No hablí h...": Marcelo Ríos responde a usuario que comparó a su pareja con Kenita Larraín

El ex tenista Marcelo Ríos se ha convertido en un completo ícono de las redes sociales, debido a las intervenciones que realiza en plataformas como Instagram. Durante los últimos días, el deportista ha estado en el centro de la polémica por las reacciones que ha tenido en torno al incipiente romance de su hija Constanza con el defensa Guillermo Maripán.

Publicó una fotografía del rostro del futbolista, y luego lanzó dardos en su contra. Sus gestos provocaron risas y también fueron analizadas por especialistas. Pero ahora, volvió a llamar la atención debido a la respuesta que le dio a un usuario que comparó a su esposa Paula Pavic con su expareja Kenita Larraín.

El desconocido comentó una fotografía publicada por Marcelo Ríos, en la que aparece con la madre de sus hijos. El ex tenista acompañó el registro con el mensaje: "faltaba la más linda y la mujer que me hizo tener la hermosa familia que hoy tengo. Te amo". Sin embargo, el sujeto recordó su antigua relación con la modelo. "Es más linda que la Kenita", dijo.

Sus palabras no pasaron inadvertidas por Marcelo Ríos, quien le respondió a través de la misma plataforma con un comentario que provocó carcajadas entre sus seguidores. "Pero obvio, no hay comparación de ningún tipo. No habli hueas (sic)", señaló, muy fiel a su estilo.

Inmediatamente, los seguidores del deportista reaccionaron a sus palabras. Y mientras que algunos aplaudieron su respuesta, otros se burlaron del desconocido.

Te recomendamos: