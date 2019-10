Héctor Morales tras el quiebre amoroso con Helénia Melán: "Trato de quedarme con lo mejor"

Ayer, Héctor Morales estuvo invitado a Tu vida, tu historia. El actor conversó con Jean Philippe Cretton y Camila Recabarren y habló de lo que significó su relación amorosa con la modelo trans Helénia Melán.

En abril de este año, dieron a conocer que estaban juntos. En los casi nueve meses que duró el romance, publicaban constantemente fotografías y se dedicaban románticos mensajes a través de redes sociales. Pero en agosto, se produjo el quiebre amoroso de la pareja.

"Yo trato de quedarme con lo mejor, que personalmente lo guardo con mucho cariño y muy especialmente. Pero claramente fue algo rudo. Fue un momento difícil para los dos, porque creo que no nos esperábamos el revuelo. No nos esperábamos la violencia que se generó en las redes", comenzó diciendo el actor.

Además, analizó la realidad de chilena. "Yo creo que, en el fondo, nuestro país es un país súper joven para un montón de cosas. Creo que también es muy ignorante y es muy delicado ir a la vanguardia en un montón de temas", señaló.

Por otro lado, se refirió al impacto que tuvo su relación en la prensa y en las plataformas digitales. "A la gente no le cuesta nada hacer daño desde su vitrina oscura de las redes sociales, cuestionando tu vida o refiriéndose a ti de una u otra manera. Que uno dice 'filo, me da lo mismo', pero en verdad no da lo mismo", sostuvo.

"Porque si tú te metes a tu Instagram, o a tu Twitter, y recibes un ataque, una palabra o refiriéndose a tu pareja, que en ese momento era Helénia, claramente te afecta. Pero bueno, nosotros tuvimos que tratar de que eso en el fondo no afectara y que se transformara en algo que para el resto fuera más un aprendizaje", agregó.

Cuando empezaron los rumores de su relación, los invitaron a programas de televisión y eventos. Sin embargo, prefirieron alejarse de los medios. "Decidimos en ese momento no aceptar nada de lo que se nos estaba brindando. Que era como vengan, a pasearse por todos los matinales, los lates y todo. Y era como 'no, preferimos que en realidad esto sea una historia nuestra y que nosotros podamos vivirla como se vive cualquier relación no más"", expresó.

Héctor Morales asegura que no se ha avanzado en contra de la transfobia y la homofobia. "Creo que hay algo que pasa a nivel de discurso hacia afuera que es muy distinto a lo que pasa al interior. Yo lo siento y lo sentía. Lo que pasa cuando un entra a un restaurante, el 'comidillo' por detrás, lo que le pasa a la familia", enfatizó.

"Creo que hay un aprendizaje importante, más allá de si uno quiere exponer o no su vida. En este caso, para mí creo que fue importante dar un punto de vista de la vida distinto a lo que la gente está acostumbrada. Para mí es un gran aprendizaje y es algo de lo que me siento orgulloso", finalizó.

