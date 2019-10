Eduardo Fuentes molesto por comentario de usuaria en foto de su hija: "Eso no se dice"

Como buen usuario de las redes sociales, Eduardo Fuentes compartió una fotografía de su hija Alma, quien actualmente tiene tres años de edad. El registro fue tomado durante sus clases de ballet, las que son impartidas en su jardín infantil.

El periodista se refirió al momento escribiendo: "Alma en clases de ballet en su jardín. Las que combina con Taekwondo… Lo más gracioso es cuando explica lo que ha aprendido en cada clase".

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios que destacaron las habilidades de Alma. Sin embargo, hubo un comentario que no fue del agrado del comunicador. "Te falta otro hijo… una es poco", comentó una usuaria.

Eduardo Fuentes no guardó silencio y demostró su molestia ante las palabras de la desconocida, a quien le recomendó evitar decir ese tipo de cosas. "Eso nunca se dice, con cariño te lo digo. Jamás. Hay dos respuestas posibles: no se quiere o no se puede. Ambas pueden ser muy dolorosas de pronunciar", dijo el conductor de Mentiras Verdaderas.

A su respuesta, se sumaron los comentarios de otras personas, quienes se cuadraron con su postura y también criticaron a la mujer por entrometerse en su vida. "¡Cómo tan impertinente!", exclamó una usuaria.

