Marcelo Ríos vuelve a lanzar comentario en contra de Maripán: "Con esa cara..."

Desde que salió a la luz el incipiente romance entre Constanza Ríos y el defensa de la Roja Guillermo Maripán, una persona que no ha estado del todo contenta es el padre de la joven, el ex tenista Marcelo Ríos.

Así lo ha demostrado a través de redes sociales con algunos comentarios que han hecho sospechar de la verdadera seriedad del romance. El primer gesto ocurrió hace unos días, cuando compartió una fotografía del rostro de Maripán con la descripción "Lindo muchachito".

La publicación desató una serie de comentarios entre los que figuró la reacción del seleccionado de la Roja Gary Medel, quien expresó: "Chinito usted manda ¿Qué le hacemos a este muchacho?". Marcelo Ríos respondió: "Capitán, usted sabe como yo pienso y lo respeto mucho. Confío en su manera de actuar en estos momentos, juegue no más".

Sus palabras no pasaron inadvertidas por Constanza Ríos, quien lo acusó de querer llamar la atención. "Como padre nunca me gustaría que te hagan daño y trato de cuidarte", se defendió el ex tenista.

Pero la polémica no acabó ahí. Y es que el deportista volvió a la carga con un nuevo comentario en contra de Maripán. Todo, a raíz de las palabras de un usuario que reaccionó a la imagen. "El verdadero número uno, ánimo así es la vida. Grande ‘Chino’ Ríos", expresó este, a lo que Marcelo Ríos respondió con un incendiario mensaje.

"Lo que sí lo felicito que con esa cara, tenga los huevos para encarar a tremenda mina porque rebotar era lo lógico", señaló. Inmediatamente, Constanza Ríos se manifestó a través de su perfil rechazando las cosas que se han dicho sobre su romance.

