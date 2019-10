Yamila Reyna revela que sufrió acoso por parte de "un peso muy fuerte en este país"

Ayer, Yamila Reyna visitó Tu vida, tu historia. En conversación con Camila Recabarren y Jean Philippe Cretton, la actriz reveló un episodio de acoso que vivió cuando recién llegó a Chile, hace casi 20 años atrás.

"La primera vez que me pasó fue con alguien a quien yo quería mucho, admiraba mucho y lo tenía como una imagen paterna, porque yo venía comenzando en este trabajo. No era actor. Él era, es, un peso muy fuerte en este país. Al principio, él me trataba como una hija. Me empezó a dar un espacio súper grande, donde compartíamos, y yo estaba muy agradecida de eso", comenzó diciendo.

"Voy caminando para entrar al espacio de trabajo, y estaba su camarín. Me llama y en el camarín me acosa… Fue física (la agresión). Yo me sorprendí porque no me lo esperé jamás. Me largué a llorar y me fui. Se volvió a repetir en una ocasión más, y en esa segunda vez, me puse a llorar como una niña de cinco años", relató.

En ese tiempo, la comediante estaba partiendo en la actuación. "No entendía mucho todo este mundo y le pedí que no hiciera eso porque yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Estaba muy mal con esta situación y (le dije) que yo lo quería como un padre. Me pidió disculpa. Me dijo 'nunca más, tranquila'. Obviamente que en ese 'laburo' duré un mes más y me echaron", confesó.

Más grande, hace cuatro años atrás, vivió otra experiencia similar con un director de la radio Universo, que ya no está. "A él tuve las pelotas de decirle todo en la cara, que era un 'viejo verde', asqueroso, que no me iba a tocar un pelo en su vida y que ojalá no esté más en el medio porque ese tipo de hombre son los que intoxican a las nuevas generaciones", indicó.

Cuando se empezaron a hacer denuncias por acoso en el rubro, le dijo sólo a su mamá. "Si denunciaba públicamente a esta persona, ¿a quién le iban a creer? Si yo era la argentina voluptuosa, vedette. Entonces uno no habla por miedo, vergüenza. Además, si hablaba en ese minuto mi papá era capaz de venir a Chile y matarlo", aseguró. Yamila no quiso dar nombres para evitar conflictos.

