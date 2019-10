"Me casé porque me pagaron": Pamela Díaz impacta con desconocidos detalles de su matrimonio con Manuel Neira

La animadora Pamela Díaz se convirtió en la nueva invitada al programa Sigamos de Largo, de Canal 13. Ahí, conversó sobre su carrera, su reciente separación y también recordó su mediático matrimonio con Manuel Neira, ex futbolista chileno.

La pareja contrajo matrimonio el 15 de diciembre de 2006 en la Iglesia Santa Gemita de Santiago, y la ceremonia fue televisada por el programa Primer Plano. El evento contó con la producción de Tomás Cox y contó con 500 invitados, entre los que figuraron reconocidas figuras del mundo del espectáculo. También asistieron personajes del deporte nacional como Iván Zamorano, Luis 'Mago' Jiménez y Jorge Valdivia.

A 13 años del matrimonio, Pamela Díaz dio a conocer detalles inéditos de su matrimonio y sorprendió con una fuerte declaración. "Me casé porque me pagaron y porque estaba enamorada", dijo en un comienzo, ante el impacto de los animadores. "¿Qué les dije en la pauta?", expresó Fran García-Huidobro, que en ese entonces se encontraba a la cabeza de la transmisión. "Tú estuviste en ese matrimonio (Fran García-Huidobro). Este matrimonio lo transmitieron por televisión. Lo transmitiste tú", recordó Sergio Lagos, mientras que Pamela Díaz continuó contando los pormenores del momento.

"Nosotros estábamos en Primer Plano y me ofrecen esto, ‘Agenda de una Novia’, primero. Entonces, yo dije ‘ya, hagamos el reality’, porque siempre me han gustado los docurreality. Dije ‘ya, me manejo bastante bien’. Después le fue bien y me dicen ‘¿te quieres casar? Tenemos tanta plata’", contó.

"Yo digo ‘páguenme más, porque quiero irme con lucas y la verdad es que los invitados igual son medios buenos para esto. Y la fiesta la quiero a otro nivel’. Y me dijeron ‘ya, ok, te la pagamos. ¿Cuánto quieres?’. Y me pagaron el matrimonio. Yo quería 500 invitados y fue todo perfecto", agregó. "¡¿500 invitados?!", exclamó Maly Jorquiera. "¿Cuándo yo iba a pagar 500 invitados?", comentó Pamela Díaz. "Dicen que incluso la Pamela pagó a la paloma que le cagó el vestido a la Carola Julio", aportó Fran García-Huidobro, en tono de broma.

"Oye, pero, ¿es verdad que mientras el curita estaba hablando el productor de piso le decía ‘alarguen’ (hace es gesto técnico)?", consultó Sergio Lagos, en tono incrédulo. "¡Te mueres lo que era eso! Porque Julián y la Carola Julio estaban afuera de la iglesia en una estructura muy bonita, de donde salieron las palomas que después le cagaron el vestido a la Carola. No a la Pamela, por suerte. Y dentro de la iglesia estábamos Jordi y yo. Y el productor le hacía al cura así (gesto técnico que se usa para el alargue). Que alargara la prédica", explicó García-Huidobro.

"Pero, ¿cuándo iban a comerciales el cura paraba?", consultó Maly Jorquiera. "Sí poh, ponte tú, nos fuimos a comerciales para la comunión", dijo la Fran. "Claro, la gente no quería ver la comunión poh", señaló Pamela Díaz, revelando que el matrimonio duró cerca de tres horas. "Como tres horas. Partimos a las diez y cuarto. Yo estaba a la nueve lista y sin vestido, porque obviamente no me lo llevaba todavía Miguel Ángel Guzmán. De hecho, llegó y se abrió toda mi champaña y yo, así, con una cara de furia", cerró.

Te recomendamos: