Fernando González se convertirá en papá por primera vez y estas fotografías lo confirman

El rumor existía desde hace tiempo, pero finalmente se confirmó. Fernando González se convertirá en padre junto a su pareja Luciana Aymar, conocida jugadora de jockey.

El romance entre los deportistas comenzó en el año 2016, y a partir de entonces han permanecido juntos. Incluso, la argentina se vino a vivir a Chile junto al tenista, que en 2012 convocó a una conferencia de prensa para anunciar su retiro.

A tres años de iniciado su romance, la pareja se encuentra esperando a su primer hijo juntos. Así lo asegura el medio transandino Toda Pasión, en donde además indicaron que la fecha de parto se estima para febrero o marzo de 2020.

Según consigna el portal de noticias, la argentina tiene poco más de tres meses de embarazo y dará a conocer la información durante los próximos días.

Los rumores cobraron fuerza luego que Luciana compartiera unas fotografías junto a su familia en Rosario, Argentina. En ellas, aparece con un abultado vientre, que inmediatamente levantó sospechas sobre su dulce espera.

El bebé se convertirá en el primer hijo de Fernando González y Luciana Aymar. En 2017, la deportista había manifestado sus deseos de formar una familia, lo que finalmente se concretará el próximo año.

"Ahora que estoy disfrutando de mi vida privada tengo ganas de ser mamá. Fer tampoco es padre y a los dos nos gustaría ser padres en un corto plazo. No me pongo a pensar si quiero nena o nene, pero me gustaría que fuera deportista", dijo en una entrevista.

