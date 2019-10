Caos en México: Taxistas bloquean principales avenidas y carreteras en protesta contra apps de transporte

¿Pensabas que ya había pasado el drama? Pues no. El día de hoy, miles de taxistas provenientes principalmente del Estado de México y algunas zonas de la Ciudad, bloquearán no solo las principales entradas a la capital, sino también las avenidas más importantes. Así que sí: se espera caos.

Los ruleteros se manifiestan, como en pasadas ocasiones, contra las plataformas como Uber, Didi, Cabify, entre otras que operan en México. Según sus argumentos, estás cometen "competencia desleal", aunque la gran mayoría de ciudadanos tiene una opinión diferente al respecto. Por ahora, toca el tráfico y la prevención: si no es necesario, no salgas de casa.

Los accesos y avenidas que tendrán cerrados los taxistas

Las movilizaciones han comenzado desde las 5 am y las autoridades no saben a qué hora terminarán, así que el día de hoy lo mejor es que no te despegues de tu casa a menos de que sea muy necesario. Así están las cosas.

Norte: Indios Verdes, Insurgentes Norte, Periférico, 100 Metros, Avenida Central

Poniente: Polanco, Santa Fe, Circuito Interior, Periférico, Puente de los Poetas

Oriente: Zaragoza, Viaducto, Churubusco, Ermita Iztapalapa

Centro: Zócalo, Reforma, Insurgentes Centro

Sur: Avenida Universidad, San Jerónimo

Accesos: México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Querétaro

En el Estado de México, las zonas afectadas serán Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y Toluca. Lo único que nos queda es desearles mucha suerte el día de hoy y que la fuerza los acompañe.