"Me quitaron el cel, borraron los videos y nos lanzaron palos", denunció reportera agredida en Ecuador

"Me quitaron el cel, borraron todos los videos y nos lanzaron palos", fue la denuncia que hizo la reportera de televisión, Andrea Orbe, mientras cubría las protestas en el sector de la Panamericana norte, en Quito.

Los manifestantes se encuentran en el sector en rechazo a las medidas económicas que anunció el Gobierno Nacional a inicios de octubre.

La reportera contó lo sucedido a través de redes sociales:

Acabamos de estar en el km 1 de la Panamericana norte, íbamos a grabar un informe del cierre que ahí hay. Nos obligaron a salir, me quitaron el cel y borraron todos los videos, nos lanzaron palos. Me acorralaron y me amenazaron. Me quitaron el micrófono

— Andrea Orbe Saltos (@AndreaOrbe5) October 7, 2019