Rocío Toscano tras recibir alta médica: "Estoy agradecida de la vida"

Hace unos días, la actriz Rocío Toscano ingresó de urgencia a la Clínica Tabancura luego de presentar complicaciones de salud por un embarazo ectópico. Este le produjo fuertes molestias en la zona abdominal y sangramiento, por lo que acudió al ginecólogo. Horas más tarde, ingresó a pabellón para detener una hemorragia que la tuvo al borde de la muerte.

"Todo fue muy rápido", aseguró su mánager Mario Favero. "Cuando me comentó los síntomas que sentía, me parecieron extraños (…). Hablé con un doctor amigo que me dijo que eso podía ser algo peligroso. Fuimos de inmediato al ginecólogo que la trata, le hicieron el test de embarazo, y le dijeron que la situación era gravísima. Había que operar ahora ya", explicó.

Mánager de Rocío Toscano revela los terribles momentos antes de ser internada con riesgo vital La joven acudió al recinto tras presentar un embarazo ectópico

De acuerdo con el representante de Rocío Toscano, los médicos le advirtieron que su situación pudo haber sido fatal. "Nos comentaron que Rocío tenía un umbral de dolor muy alto y que lo hicimos todo justo a tiempo (…) Tenía un litro y medio de sangre en un lugar donde no correspondía", dijo, revelando que la actriz recibiría el alta médica el jueves.

A solo horas de regresar a su hogar, Rocío Toscano entregó detalles sobre su estado de salud. La información la dio a través de las historias de Instagram, en donde agradeció el cariño de la gente y contó que se está recuperando bien. "Estoy bien y agradecida de la vida", dijo. "Lo único que puedo decir es: infinitas gracias. Amen y disfruten la vida con intensidad al 100%, porque de un minuto a otro todo puede cambiar. Volveré 2.0", añadió.

