Mánager de Rocío Toscano revela los terribles momentos antes de ser internada con riesgo vital

La noche del martes, la actriz Rocío Toscano fue internada con riesgo vital en la Clínica Tabancura, debido a un embarazo ectópico que le produjo fuertes molestias en la zona abdominal.

A un día de su ingreso al recinto, ubicado en la comuna de Vitacura, su mánager Mario Favero reveló nuevos antecedentes sobre el estado de salud de la joven. "Por ahora la evolución es óptima, el tema delicado fue ayer hasta antes de llegar a la clínica. Si bien estaba en una situación crítica, no te puedo confirmar el nivel de gravedad, ya que el comunicado oficial lo tendremos este jueves", señaló a Biobiochile.

Según comentó Favero, los síntomas se manifestaron a través de molestias estomacales, que Rocío Toscano le comunicó la tarde del martes. Con el paso de las horas, los dolores se intensificaron, por lo que acudió a su ginecólogo.



"De inmediato nos dijo lo que estaba ocurriendo: que estaba embarazada, que estaba con un embarazo ectópico, y que estaba con hemorragia. Había que dirigirse de inmediato a un centro asistencial que tuviera pabellón para operar de urgencia. Estaba con sangramientos", comentó el representante.

La actriz llegó pasadas las 18:00 horas a la clínica y minutos después ingresó a pabellón. "Todo fue muy rapido", recuerda Favero. "Cuando me comentó los síntomas que sentía, me parecieron extraños (…). Hablé con un doctor amigo que me dijo que eso podía ser algo peligroso. Fuimos de inmediato al ginecólogo que la trata, le hicieron el test de embarazo, y le dijeron que la situación era gravísima. Había que operar ahora ya", explicó.

De acuerdo con Mario Favero, los médicos le advirtieron que la situación de Rocío Toscano pudo haber sido fatal. "Nos comentaron que Rocío tenía un umbral de dolor muy alto y que lo hicimos todo justo a tiempo (…) Tenía un litro y medio de sangre en un lugar donde no correspondía", dijo. Además, indicó que su estado atlético ayudó en la recuperación, y que probablemente sea dada de alta este jueves.

