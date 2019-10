Esto pasará con tu signo del zodiaco ahora que Plutón retrogrado está terminando

Aries

Estás aprendiendo de tus errores y fracasos. En lugar de dejar que te desanimen, pueden ser una fuente de profunda motivación. Se está produciendo una gran transformación en su carrera. Puede cambiar de campo por completo, trabajar más duro hacia sus sueños o asumir un nuevo rol.

Tauro

Tus creencias se han puesto en tela de juicio y puede estar dejando de lado algo en lo que alguna vez tuviste fe. Sin embargo, esa pérdida de fe es el comienzo de algo hermoso y nuevo. Tu viaje apenas comienza, y una aventura seguramente abrirá tus ojos y te brindará una nueva perspectiva.

Géminis

Estás llegando a un acuerdo con tus lazos emocionales y financieros con los demás. Tal vez te hayas aferrado a una situación poco saludable durante demasiado tiempo o hayas anhelado una forma de intimidad que sea perjudicial. Ahora, es hora de que liberes estos enredos y abraces una transformación del corazón.

Cáncer

Te han atraído las asociaciones intensas y vertiginosas que pueden basarse más en la pasión que en nada sustancial. Si ha estado con un socio controlador o ha sido un socio controlador, es hora de dejar de lado eso. Libérate de las situaciones tóxicas y transforma tu relación con los demás.

Leo

Sus obsesiones y compulsiones en el lugar de trabajo han estado a la vanguardia de su mente. También ha comenzado a cuestionar su relación con la comida y su idea de salud. Es hora de dejar de lado estos hábitos y mentalidades negativas que te detienen. Transforma tu rutina diaria.

Virgo

Estás aprendiendo a diferenciar el amor de la lujuria en tu vida. Es posible que incluso haya sufrido una experiencia interna seria que lo empujó a crear arte. Ahora es el momento de crear esa pintura, escribir esa novela o incluso dar una forma más profunda de romance.

Libra

Has estado reflexionando sobre cuestiones relacionadas con tu familia, tus raíces y tu vida hogareña. Si hay luchas de poder que infunden estos aspectos de tu vida, es hora de dejarlos ir. Libérate de controlar y ser controlado. Un nuevo hogar te espera. Abre tu corazón a eso.

Escorpio

Has estado pensando mucho en la forma en que usas tu voz. Puede temer el poder que tienen sus palabras y reprimirlas. Incluso puede estar abusando de ese poder y usándolo para controlar a otros. Ahora es el momento de entender la profundidad de lo que dices y cómo lo dices.

Sagitario

Has pensado profundamente en la estabilidad, la comodidad y la autoestima. Es posible que haya estado buscándolo en los lugares equivocados y gastando su dinero en cosas equivocadas. Sin embargo, también podría estar deteniéndose y permitir que sus gastos lo controlen. Es hora de una transformación financiera.

Capricornio

Si ha estado reprimiendo o negando su verdadero yo, los últimos meses probablemente hayan involucrado una revelación tras otra. No tienes tiempo que perder fingiendo ser alguien que no eres. Abraza tu fuerza y singularidad. Sal de tu caparazón y sé valientemente tú mismo.

Acuario

Es probable que haya tenido bastante introvertido en los últimos meses y le ha dado el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que vino y se fue. Los recuerdos difíciles de su pasado y los conflictos no resueltos han absorbido su atención. Ahora, es hora de sanar del pasado y encontrar una sensación de cierre.

Piscis

Has estado reflexionando sobre tus planes y deseos para el futuro. Quizás has estado persiguiendo sueños imposibles o descuidando hacer lo que realmente quieres. Concéntrese en las causas que significan más para usted, y no tenga miedo de dedicarse a ellas. Es hora de liderar el camino.

