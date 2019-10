Los vidrios quedaron destruidos: Luli sufrió violento robo mientras manejaba su vehículo

La noche del martes, la modelo Nicole Moreno, más conocida como Luli, sufrió un violento robo en la capital. La conductora de Siempre Fuerte, de TV+, fue atacada por un desconocido mientras conducía su auto por calle Santa María, casi llegando a Loreto.

Según comentó durante un contacto telefónico con Intrusos, sintió una explosión y luego el sujeto sacó la cartera desde el interior del vehículo. "Yo quedé en shock, nunca había vivido esto. Siento que… Verlo de mi zona de confort… No, te juro que estoy muy nerviosa, todavía no puedo creer lo ocurrido", comentó al periodista Michael Roldán.

La modelo compartió un registro de los momentos posteriores al delito en redes sociales. Se trata de un video en el que muestra cómo quedó su auto luego que el desconocido rompiera la ventana del asiento del copiloto para robarle sus pertenencias.

Consultada por si recibió ayuda tras el hecho, Luli explicó que no sabía que hacer debido a lo nerviosa que se encontraba. "En ese momento coloqué los intermitentes, pero estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar. La gente que estaba ahí se dio cuenta de todo, me ayudaron y llamaron a Carabineros", dijo.

"Ellos estuvieron hasta que se aburrieron de esperar, al igual que yo. Esperé media hora, 40 minutos a los carabineros y no llegaron en ningún momento. Estaba nerviosa, no sabía qué hacer y finalmente, me logré calmar y me dirigí hacia la comisaría de mi comuna", agregó.

"Más allá de lo que me sucedió a mí, las cosas materiales se recuperan, pero este es un tema ya a nivel país. No estamos seguros en ninguna parte. Esto sucedió en un semáforo. Imagínate, estaba en mi zona de confort. Iba completamente concentrada manejando. Esto puede pasar en cualquier parte y no corresponde, yo me sentí súper vulnerada", manifestó.

Finalmente, Luli reveló que era la primera vez que vivía una situación así. "Las víctimas son las mujeres porque nos ven solas en la noche. El daño emocional que provocan es terrible. Imagínate si hubiera sido algo más grave. No llegó Carabineros en 40 minutos. Tuve que hacer la denuncia en mi comuna, donde me asistieron y me calmaron", remarcó.

A modo de cierre, aconsejó: "no debemos llevar nada en el asiento del copiloto, porque esto puede pasar en cualquier momento".

Revisa las imágenes a continuación:

