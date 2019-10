La cantante sorprendió a sus seguidores con una de sus recientes publicaciones. ¿Juiciosa? La foto de Shaira en uniforme que genera comentarios en Instagram

Shaira Selena Peláez saltó a la fama por su participación en el programa infantil 'Factor XS', con la canción 'Cucurrucucú', cuando tenía 8 años. Desde ese momento ha sobresalido por su talento y belleza, que comparte por medio de sus redes sociales.

Esta vez la joven sorprendió a sus seguidores al posar muy orgullosa con el uniforme de su colegio, Instituto Santa Teresita. Y es que, para sorpresa de muchos internautas, la joven se ve muy bien, incluso, hubo quienes lo describieron como "envidiable".

Ella, por su parte, se describió como una niña muy juiciosa, algo que algunos de sus seguidores reafrimaron por medio de sus comentarios.

No obstante, hubo gente que no le creyó de todo el cuento. Según ellos, la cantante aparenta ser prudente pero solo por apariencia.

Pese a los diferentes opiniones de los internautas, Shaira se ha convertido en una de las artistas de las que se tiene más expectativa.

La joven estuvo en el ojo del huracán por unas fotos, donde algunos especularon sobre si se había realizado un implante de senos.

Ante dicha polémica, ella decidió compartir un video con el cual aclaró que no se ha realizado ninguna operación.

“Paso por acá porque quiero desmentir los rumores que hay en mis redes sociales, por una foto que hace poco subí (…) no tengo cirugías estéticas, no estoy en contra de las cirugías estéticas”. También agregó: “Además tengo 15 años ¡por favor! No me puedo quedar toda la vida de 8 años y que no haya un cambio físico y que el cambio no sea notorio”.