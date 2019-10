Diana Bolocco se disculpa con José Luis Repenning y su esposa tras reveladora declaración

Diana Bolocco tuvo que salir a pedir disculpas por una osada declaración. "Lo encuentro terriblemente galán. Fuera soltera y José Luis Repenning también, saldría con él", confesó la animadora en Mucho gusto. Este martes, la comunicadora se encontró con el conductor de noticias. En ese momento, hizo un mea culpa. "Te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer, porque yo digo cosas que siento… No me estoy retractando de mis palabras y no lo haría jamás", sostuvo.

José Miguel Viñuela supuso que estaba pidiendo perdón porque la habían "retado". Diana aclaró que no. "Mi marido es evolucionado", señaló. Cuando le preguntaron al periodista sobre los dichos de la conductora, él dijo sentirse halagado. "Cualquiera estaría muy contento de que la Diana pensara eso", sostuvo.

Luis Jara le consultó a Repenning si, estando soltero, saldría con Diana. "No le hagas esa pregunta. No la quiere contestar", intervino la aludida. "El que calla, otorga…", respondió él.

Tras el interrogatorio, la esposa de Cristián Sánchez alegó. "Con ustedes uno no puede decir nada. Yo quiero hacer mi reclamo, porque eso yo lo dije en otro contexto (…) Yo mantengo mis dichos. Pero tal vez a su mujer le complica, y besos para ti. Esto es hipotético. Si estuviésemos los dos solteros…", dijo.

Esta no es la primera vez que la hermana menor de Cecilia Bolocco hace un insinuante comentario sobre su colega. Hace un mes, reveló que tiene un grupo de WhatsApp con sus amigas, en donde hablan de José Luis. Al ser consultado su esposo sobre esto, el animador de Muy buenos días trató de "flaco insípido" a Repenning.

"Tuve problemas en la noche": Diana Bolocco recibió reto de Cristián Sánchez por coqueto juego en el "Mucho Gusto" La animadora jugó a la frutillita con uno de los productores del programa

El "juego televisivo" de Diana y Cristián

Diana Bolocco y Cristián Sánchez son los conductores de los matinales Mucho gusto y Muy buenos días, respectivamente. La pareja está constantemente jugando en televisión. Hablan de sus peleas y celos en pantalla, siempre en tono de humor.

El pasado martes, los panelistas del matinal de Mega celebraron la temporada de frutillas con el juego de la gomita, popularizado en el extinto programa juvenil Mekano. Una de las más motivadas fue Diana Bolocco, quien participó de la dinámica junto a 'Petita', uno de los productores. Después del episodio, la periodista sostuvo que tuvo "problemas en la noche".

Otro momento que fue altamente comentado fue el encuentro entre Sánchez y Bárbara Rebolledo en el matinal de TVN. Los comunicadores fueron pololos cuando jóvenes. Luego, se difundió una foto en la que los protagonistas del momento estaban cruzando miradas. "Había una mirada de él. Una no es tonta, una se da cuenta con cosas pequeñas y su mirada decía mucho", reclamó Diana en su programa.

"Es un artista en potencia": Hijo de Cristián Sánchez sorprende al mostrar su talento musical Facundo, de siete años, interpretó un tema del cantante Paulo Londra

Te recomendamos: