El artista relató como ha sido su vida luego de conocerse la difícil situación que está atravesando. Jessi Uribe vuelve a referirse a Paola Jara tras noticia de su divorcio

Jessi Uribe hace unas semanas dio a conocer su separación con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos. Aunque reveló que su decisión estuvo basada en que ahora se encuentra enfocado solamente en su música, muchos especularon sobre una posible infidelidad.

Y es que durante los meses anteriores a que se conociera la noticia, Paola Jara estuvo compartiendo mucho tiempo en el escenario junto al cantante. Es así como muchos afirmaron que la artista fue la culpable de la decisión.

El intérprete de 'Dulce Pecado' que se refirió por primera vez a su colega. Por medio de sus historias de Instagram negó que ella fuese el motivo de su separación y pidió respeto para ella y su familia pues el momento que están viviendo es muy difícil. Pero, ante las palabras, los internautas las ignoraron y muchos continuaron tildando de "destruye hogares" a Paola.

Recientemente, Jessi Uribe durante una entrevista se volvió a referir sobre su colega. Luego de los constantes ataques que ambos han recibido sobre el falso rumor, ambos artistas han decidido no volver a cantar juntos.

Asimismo, destacó que no solo su colega ha sufrido de intimidación. Su esposa, Sandra, no ha podido tener tranquilidad por el fuerte rumor.

"Le pedí disculpas (a Paola) porque la gente es mala y sigue inventando. Mi esposa no tiene paz. La gente es loca e inventa, por eso a ella no se le sale eso de la cabeza. No la ha dejado tener tranquilidad", agregó.