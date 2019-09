Fran Sfeir cuenta la verdadera razón de su renuncia a Canal 13

El nuevo capítulo de La Divina Comida, tuvo como invitados a Iván Cabrera, Luis ‘Conejo’ Martínez, Andrea Tessa y Fran Sfeir, que el año pasado renunció a Canal 13. En medio de la conversación, los comensales comenzaron a hablar sobre desconocidos aspectos de su vida, siendo esta última quien más sorprendió al referirse a las verdaderas razones por las que salió del canal.

Todo ocurrió cuando asistió a la premiere de la película Mi amigo Alexis, en el Cine Hoyts de La Reina. En dicha instancia, se le privó de desfilar por la alfombra roja, pese a formar parte de la señal. El hecho desencadenó su molestia y la motivó a renunciar tras dos años de actividad.

"Me da lo mismo, no pasar por una gala de la alfombra roja de una película. Yo sí fui invitada, yo no anduve a los gritos, yo no llegué tarde. Si ese día hubo una desinformación sobre por qué no me dejaron entrar y todo, ahí fue donde ocurrió lo que me hizo sentir tan mal. Las cosas que se dijeron, las personas que me las dijeron, cómo me lo dijeron", se sinceró.

"Como de alguna manera tengo que irme a mi casa llorando porque veo pasar a mi jefe, que él es un poco el dueño de casa. Es como si tú llegaras a tu departamento y no te dejara entrar el guardia: ‘oiga yo sí, yo vivo aquí, vengo todos los días para acá, ¿hola?’. No sé, veo a mi jefe que vive arriba y le pido que le diga al guardia. Y él: ‘no ándate no más, si no tienes nada que hacer aquí"", contó.

Además, Fran Sfeir aseguró que fueron varias las cosas que la hicieron sentir incómoda pese a los esfuerzos que realizaba. "Para mí era un gran esfuerzo dejar a mi hijo y levantarme a las cuatro de la mañana. No son sacrificios porque uno elige lo que hace, pero lo que yo te puedo decir es que uno tiene que dar vuelta la página y seguir adelante. A lo mejor si esa situación puntual no hubiera ocurrido ese día, yo seguiría ahí", confesó.

Finalmente, agradeció al canal por haberla acogido durante dos años.

