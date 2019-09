"Sé que algún día te sacaré adelante...": Rigeo anuncia que su hija regresará a la Teletón

El año 2016, el cantante Rigeo presentó a su hija Renata en la Teletón. La menor padece del síndrome de Angelman, un trastorno genético que afecta el desarrollo psicomotor y provoca discapacidad intelectual y en el habla.

En 2007, el artista experimentó un positivo ascenso en su carrera y anunció que se convertiría en padre junto a su pareja Nataly Godoy. El 22 de mayo recibieron a su pequeña hija, pero no fue sino hasta seis meses después que notaron algunos problemas.

"Yo encontraba que su mirada se perdía. Le pasaba juguetes y le costaba cambiarlos de mano. Hasta que un día, de fiebre convulsionó", contó durante su participación en la Teletón. "Ese día te lo juro, se me fueron las ganas de vivir, no quería nada. No quería nada más con la música, dejé de lado mi carrera musical, siento que seguí vivo porque tenía a mi mujer al lado que me necesitaba", señaló.

Más de una década después, la lucha de su familia continúa, y así lo hizo saber a través de redes sociales, en donde contó que Renata volverá a la Teletón. Rigeo dio a conocer la noticia compartiendo un sentido mensaje, en el que le dedicó palabras a su hija. Todo, acompañado de una conmovedora imagen en la que aparecen ambos.

"Se que algún día te sacaré adelante amor… Tu enfermedad me enfermó a mí también. Si tú caes, yo también. Solo me levanto para ayudarte a seguir a luchar juntos. Ya son 12 años en los cuales he pasado de todo, una enfermedad, un síndrome el cual casi nos deja sin nada, donde tus hospitalizaciones fueron grandes, donde tus crisis me hicieron pensar que te ibas de mi vida", escribió.

"No sabes amor mío cuanto yo he pasado para que tu puedas jugar o reír. Son años de lucha, de sacrificios tan grandes que nadie entendería todo lo que he tenido que hacer. Hoy amor mío vuelves a Teletón a seguir luchando. Muchas veces me trago mis lágrimas cuando te duelen tus terapias. La vida fue injusta contigo. Conoces más hospitales que plazas, conoces más doctores que amigos", agregó.

"Yo daré mi vida por ti y ese es mi orgullo: poder ser el papá que yo nunca tuve. Poder ser el que tome tu mano hasta que Dios me lo permita. Y cuando llegue ese momento, ojalá poder ir contigo para poder verte correr hacia mí y decirme que me amas y decirte: '¿qué sabor de helado te gustó?'. Preguntarte si tienes hambre, frío o si te da pena algo, y escuchar algo tan normal para los demás, solo escuchar tu voz. Te amo amor mío", cerró.

Te recomendamos: