Desconocen el paradero de los restos de José José

Tras el fallecimiento de José José, su hija Sarita y su esposa Sara Salazar dieron a conocer que los restos de "El Príncipe de la Canción" se quedarían en Miami para ser velados, sin embargo la ex asistente del cantante, Laura Núñez reveló a Multimedios que no saben dónde están los restos del intérprete de "El triste".

"Vamos a investigar si de verdad está muerto porque su cadáver no está en ningún lado, no está en el hospital, no está en las funerarias, los de prensa de allá no saben, imagínate, la funeraria está sola, no se sabe si está ahí el cadáver (…) No sé cómo es que no se sepa", dijo Laura Núñez quien trabajó con él por más de dos décadas.

Asimismo, José Joel dijo que tanto la esposa de su padre, Sara Salazar y Sarita no han sido "muy comunicativas".

"México es el lugar donde José José debe estar no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no estamos peleando el dinero, ni la herencia, desde hace más de un año y medio hemos querido saber sobre la salud de mi papá, esta niña ha insistido a hacer las cosas como las ha hecho y aquí estamos", dijo ante diversos medios de comunicación.

🔴#ÚLTIMAHORA Este es el momento en el que José Joel recibe la información de que los restos de su padre no se encuentran en la funeraria. Video vía Venga la Alegría #AdiósJoséJosé Posted by Azteca Noticias on Sunday, September 29, 2019

