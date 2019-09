Esposo de Yadhira Carrillo estaría a punto de salir de la cárcel

View this post on Instagram

Yadhira Carrillo insiste en que detención de su marido “ha sido un error”. #YadhiraCarrillo asegura que la #detención de su #esposo #JuanRamónCollado Mocelo ha sido un error, y que espera que pronto salga todo a la luz y él quede en #libertad. La #actriz declaró: “Yo creo que esta fue una enorme #equivocación, no es Juan el hombre que buscan para algo malo”. #Yadhira confiesa que todo lo que están viviendo es una gran prueba de vida, pero que ha fortalecido su #amor “Para mí esto ha sido una prueba, igual y repito la palabra, enriquecedora, pero para muchos temas, para muchísimos. Porque no entiendes por qué la vida te pone estas pruebas que no mereces porque eres una persona #honesta y recta y dices: ‘¿Por qué la vida te pone esto?’”. Yadhira todos los días visita a su marido, quien se encuentra bajo proceso y está en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La actriz agradeció las muestras de #cariño de familiares y amigos: “ese detalle nos brinda #paz y #felicidad”.