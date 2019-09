La sutil parada de carros de Polo Ramírez a Matías Vega en "Bienvenidos": "No seas patudo"

Un tenso momento fue el que se vivió en el matinal Bienvenidos, cuando el periodista Polo Ramírez se enfrentó a Matías Vega, quien realiza la voz en off del programa.

El encontrón se produjo cuando el panel discutía sobre el maltrato animal en el rodeo y la intervención que realizaron activistas como Soledad Pérez y Eliana Albasetti en la medialuna de Padre Hurtado.

Las actrices fueron invitadas al estudio para conversar acerca de su aparición en el Parque Intercomunal de La Reina, contexto en el cual dieron a conocer sus argumentos para manifestarse en contra de este tipo de prácticas.

Durante la conversación, Polo Ramírez comenzó a nombrar algunas actividades que se verían afectadas por proteger a los animales. "Yo creo que ese cambio cultural es muy bienvenido, pero al mismo tiempo soy consciente de que es una actividad que está rodeada de otros elementos que son súper importantes para la sobreviviencia de tradiciones. Más allá de que a ustedes les guste o no. Esto tiene que ver con música, con artesanía", dijo.

"Pero Polo, no puedes justificar ni comparar la artesanía maravillosa", interrumpió Soledad Pérez. "Con los argumentos que ustedes dan, tendríamos que dejar de comer carne, por ejemplo", comentó. Sin embargo, sus palabras recibieron una réplica inmediata por parte de Matías Vega.

"Por algo tu hija es vegana, pues Polo", dijo la voz detrás de las cámaras. "Bueno, pero no pongas de ejemplo a mi hija si no la pongo yo poh’ Matías, no seas patudo. Ni siquiera la conoces, además", respondió este con un tono molesto. El resto del panel estalló en risas ante el comentario. Pese a todo, Polo Ramírez terminó su idea indicando que se trata de un tema filosófico que va más allá del rodeo.

