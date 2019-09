Una vez más las dos mujeres generaron fuertes comentarios en redes sociales. El millonario contrato que reaviva pelea entre Daniela Legarda y Luisa Fernanda W

Daniela Legarda fue presuntamente atacada en redes sociales por los seguidores de Luisa Fernanda W, luego de que lanzara su nuevo sencillo 'Supérame ya'.

Según dio a conocer Nicolás Arrieta, el papá de Daniela le confesó lo ocurrido por medio una lista de mensajes en Instagram que él le envió.

Al parecer, la hermana de Legarda se quedó con un contrato de Samsung, donde también estaba compitiendo la paisa. Pues en el contenido que se hiciera iba una campaña implícita de celular de la marca.

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para seleccionar a la ganadora fue su imagen en redes.

No quedando contenta con lo ocurrido, Luisa envió a sus seguidores a dejar malas reacciones en el video musical de Daniela.

"Daniela Legarda repite después de mí… No porque mi hermano cantaba bien, significa que yo también", "Nena su música es terrible, qué horror me sangran los oídos", "Ya veo porque prohíben a Luisa Fernanda W mencionar a Legarda, para ustedes sacarle jugo a eso, ¿neta creen que prohibiendo eso ustedes iban a ser mejor que Lu? Ya vieron que no, y no, no cantas",fueron algunos comentarios del video de Daniela.