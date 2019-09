Mira de quién debes alejarte según tu signo para que no te hagan mal

El universo tiene un mensaje para ti y busca que te alejes de aquello que puede influir de manera negativa en tu vida, por lo que te presenta de quién debes alejarte según tu signo del zodiaco para que no te hagan mal.

Alejarte de este tipo de personas te sacará del malestar, las malas energías, y de todo aquello que no te deja avanzar.

Aries

Lamentablemente tienes que alejarte de cualquier miembro de tu familia que te cause muchos conflictos y un dolor de cabeza difícil de soportar, pues esta persona está consumiendo toda tu energía.

Aunque hay un vínculo sanguíneo, debes alejarte de ellos antes de que sea demasiado tarde, antes de que obtengan lo peor de ti. No dejes que las tensiones te sigan consumiendo, aunque para ti la familia sea lo más importante.

Tauro

Aléjate de las personas que te han hecho muchas promesas y que no te han cumplido. Pues solo te buscan cuando sea necesario, tienes un corazón de oro y amabilidad, no debes permitir que alguien arruine tu bondad.

Géminis

Tienes un alma buena y la gente tiende a aprovecharse de ti. Así que debes alejarte de todos aquellos que solo fingen y lo hacen con extrema arrogancia. No dejes que nadie juegue con tus sentimientos.

Cáncer

Debes mantenerse alejado de todas aquellas personas que le piden que cambie, pues te deben aceptar tal cual eres. No intercambies tu personalidad y sobre todo tu libertad por el falso amor de estas personas.

Leo

Cierra la puerta a las personas que te ayudan y te piden favores a cambio. Comienza a pensar en ti también y, para hacerlo, comienza a alejar a estas personas que solo buscan sus beneficios y no son sinceros contigo.

Virgo

Debes alejarte absolutamente de todas las personas que te envidian por tus éxitos, de aquellos que difunden rumores falsos sobre ti. Elimina de tu vida a aquellos que no disfrutan de tus victorias y, en cambio, fortalece los lazos con aquellos que siempre están a tu lado para apoyarte.

Libra

Eres demasiado bueno y tiendes a perdonar cualquier error de inmediato y esto hace que muchas personas se aprovechen de ti. Debes alejarte de aquellos que te lastimaron y luego llorar lágrimas de cocodrilo.

Escorpio

Aléjate de esas personas que intentan hacerte sentir pequeño, que tratan de humillarte y menospreciarte todos los días. Nunca tienes que dar las llaves de tu corazón a personas tan malvadas.

Sagitario

Tienes que alejarte de todas aquellas personas que te causan ansiedad y presión. Aléjate de aquellos que te hacen sentir abrumado y atrapado. Tu eres dueño de tu vida y debes hacer lo que te gusta sin que nada te importe.

Capricornio

El estrés no es bueno para ti y lo sabes bien. Así que mejor deja aún lado las personas que te estresan y te ponen nervioso. Elimina de tu vida a todas aquellas personas que te obligan a hacer lo que no quieres. Que aprendan a respetar tu espacio y tus tiempos.

Acuario

Quien te ama te respeta y sobre todo respeta tus secretos. Así que aléjate de las personas que revelan tus cosas a terceros. Aunque será extremadamente doloroso, debes mantener a estas personas fuera de tu vida. Ver Más…

Piscis

Debe mantenerse alejado de aquellos que no responden a sus llamadas y solicitudes de ayuda. No merecen su afecto y su presencia. De nada sirve perder el tiempo con aquellos que no quieren desperdiciarlo contigo.

