Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Este fin de semana será ideal para buscar la forma de ganar autonomía en tu trabajo y aprovechar los cambios que se avecinan. Te llega un golpe de suerte el sábado con los números 21, 30 y 77, usa prendas de color azul fuerte, eso te atraerá la abundancia. Un amor del signo de Capricornio o Piscis volverá más fuerte a tu vida; tu signo casi siempre tiene conquistas, pero es momento de que te centres en una sola pareja. Ten cuidado en la calle para evitar robos, procura estar atento a tu entorno. Te invitan a una fiesta en la que te divertirás mucho. Un familiar te pedirá dinero prestado. Aprovecha el domingo para salir a pasear con tu familia, intenta no alejarte mucho de tus seres queridos. No dejes que la flojera te gane, haz las rutinas de negocio que tienes en planes, eso te dará frutos.

Tauro

Se viene para tu vida una muy buena racha en lo económico, pero no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos para alcanzar el éxito. Estarás con apuros para sacar adelante algunos pendientes del trabajo, lo que indica que debes aprender a organizar mejor tus tiempos. Te busca un amor del pasado interesado en volver, trata de analizarlo bien y, si no te conviene, es mejor rechazarlo y seguir conociendo a personas que sean compatibles, especialmente de los signos de Acuario y Sagitario. Cuídate de problemas de riñón o intestino, lleva una dieta saludable. Liquidas una deuda de tu tarjeta. Te compras ropa. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Ya no pelees con tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 87.

Géminis

Es momento de hacer auto análisis de tu vida y empezar a actuar para lograr los objetivos que te pusiste al iniciar el año, ten en mente que muchas veces eres tú mismo quien se pone obstáculos. Viernes de tener una junta para cambios de puesto o de reacomodo de personal. Te invitan a una cena en la que te divertirás mucho. Evita problemas con tu ex pareja, trata de quedar en paz y no buscar una reconciliación porque es muy probable que te decepciones de nuevo. Decides hacerte una cirugía estética y todo te saldrá de lo mejor. Trata de no platicar sobre tu vida privada, recuerda que no todos te quieren ver feliz y te puedes llenar de malas energías. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 00, 27 y 34. Usa prendas de los colores amarillo y dorado para atraer la abundancia a tu vida.

Cáncer

En esta etapa de tu vida la suerte te sonríe en todos los sentidos, así que aprovecha esa racha para iniciar el negocio que tenías planeado, verás que todo saldrá de lo mejor. No olvides que si tienes algún tropiezo en tu vida es para que aprendas a superarlo y no dejarte vencer tan fácil. Te invitan a salir de viaje en estos días. Te regalan una mascota que te dará mucha felicidad. Recibes un dinero por un bono, trata de realizar inversiones en tu casa o comprarte algún gusto. Te invitan a una boda y te divertirás mucho. Cuídate de problemas de infección respiratoria y trata de ir con tu médico para que no se agrave. Eres el más cariñoso del Zodíaco y eso te hace siempre tener una pareja a tu lado, por eso en estos días llegará alguien muy especial. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71.

Leo

Ten en consideración que el universo es abundante y tú estas en el momento de conectarte con esa abundancia, sólo trata de mentalizarte. La soberbia no te llevará a ningún lado, así que ten humildad y verás cómo se te abren más caminos del éxito. Este viernes enfrentarás mucha presión de trabajo, sólo trata de calmarte para que las cosas te salgan bien. Te invitan a una fiesta este sábado. Trata de arreglar situaciones familiares y no guardar rencores. Cuídate de problemas de dientes y no dejes de acudir al dentista. No fuerces tus relaciones, recuerda que las historias de los cuentos de hadas no siempre son verdaderas, así que continúa conociendo a personas compatibles, en especial de los signos de Virgo y Libra. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 00, 29 y 34. Usa más el color dorado para la buena fortuna.

Virgo

Te encuentras en una etapa en la que te va bien en el aspecto económico, pero te recomiendo no confiarte y ahorrar para asegurar el futuro. Si tienes pensado emprender un negocio propio, éste es el momento ideal, sólo recuerda que el éxito se alcanza con perseverancia. Te persiguen las envidias, así que aléjate de los chismes en el trabajo y mete una moneda de plata en tu cartera para protección. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 28 y 30. Un amor del pasado te buscará para volver, recuerda que si ya te la hizo una vez, la situación se puede repetir, así que lo mejor será cerrar ese círculo y conocer a otras personas. Los que tienen pareja hablarán sobre formalizar más su relación. Recuerda que no todo es trabajo, trata de consentirte y salir de viaje solo para renovar energías.

Libra

Fin de semana de analizar un cambio en tu actitud, recuerda que debes aprender de todo lo que has vivido y así evitar cometer los mismos errores en tu futuro. Fin de semana de salir de viaje para visitar a unos familiares. Arreglas tu carro para venderlo. Tendrás una sorpresa por parte un amor del pasado que te buscará para regresar. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de ir con tu médico para hacerte un chequeo general. Sigue con la dieta, pero hazlo al pie de la letra porque puede ser contraproducente si no sigues las indicaciones. A los que tienen pareja les llega la propuesta de formalizar su relación y vivir juntos. Arreglas tu casa con muebles nuevos. Fin de semana de mucho trabajo atrasado, trata de ponerte al día. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 18 y 77.

Escorpión

Acudirás a diversas fiestas este fin de semana y te divertirás mucho, pero trata de no descuidar tus asuntos laborales para que después no tengas problemas con tus superiores. Recibes un dinero inesperado, te recomiendo ahorrarlo. Te busca un amor del pasado, pero tú sólo quieres diversión, nada serio, así que piénsalo muy bien antes de aceptar. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 32 y 44. Ve a hacerle un chequeo a tu coche para evitar problemas. Te buscan tus familiares para invitarte a una reunión el domingo. No dejes de estudiar, inscríbete en un curso de idiomas o de computación, recuerda que seguir preparándote es primordial para tener éxito. Trata de meditar y hacer yoga para que los impulsos negativos no te superen, recuerda que a veces puedes ser hiriente con las personas que te rodean.

Sagitario

Es el momento de tu vida de elegir un camino y seguirlo, la suerte se encuentra de tu lado, así que analiza todo lo que necesitas para estar mejor. Te llega la invitación para salir de viaje con tus amigos a finales de mes. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Trata de cuidarte más en cuestión de tu salud, sobre todo, en situaciones de nervios y estrés. Eres el más carismático del Zodíaco, por eso te recomiendo que inicies un negocio o busques un curso de relaciones públicas. Ten cuidado en las calles para evitar accidentes. Arreglas tu casa y compras muebles nuevos. Un amor del signo de Aries o Cáncer se acercará a ti para hablar sobre formalizar. Evita cualquier tipo de discusión en tu lugar de trabajo, especialmente con tus superiores. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 65.

Capricornio

Viernes de muchas presiones en tu trabajo, así que trata de poner atención a todo lo que te indican y no estar a la defensiva. Controla tus gastos, recuerda que necesitas mejorar tu administración y empezar a ahorrar para el futuro. Comienzas a planear tus vacaciones con tus amigos para finales de año. En cuestiones amorosas seguirás con tu pareja, sólo necesitas dejar de querer controlar todos los aspectos de tu relación. Los solteros serán muy compatibles con los signos de Aries, Géminis o Libra. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 23, 30 y 41. Tu color de la suerte es el rojo. Es tiempo de que comiences a hacer más ejercicio o te inscribas en algún equipo deportivo. Pedirás dinero prestado, recuerda que no tiene nada de malo reconocer cuando se necesita el apoyo de los demás.

Acuario

Atraviesas por una etapa de conocer a personas en tu vida para entablar una relación sentimental, así que no te cierres y déjate querer, es el momento de tener una pareja estable. Los siguientes tres días gozarás de una muy buena suerte a tu alrededor, por lo que este fin de semana te llegará la oportunidad de empezar un negocio familiar exitoso. Viernes de mucho trabajo y de juntas de última hora, así que evita cualquier tipo de confrontación. Extrañarás a un amor del pasado. Alguien de tu trabajo se está enamorando de ti, te recomiendo aclarar la situación y evita entablar relaciones sentimentales en la oficina para no tener problemas en el futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 56, 77 y 90. Usa más el color rojo para estimular la fortuna. Te buscan unos familiares para invitarte a salir de viaje.

Piscis

El amor toca a tu puerta en este fin de semana, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para motivarse a salir adelante. Procura liquidar durante este mes tus deudas y comenzar a ahorrar para el fin de año. Trata de tomar cursos los fines de semana, especialmente si están enfocados en actividades artísticas como fotografía, pintura o teatro. Haces unas compras para tu casa. Mandas a arreglar tu coche para venderlo. Cuídate de problemas de pulmón o garganta, trata de evitar el consumo de cigarro. Te invitan a un evento deportivo que te gustará mucho. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 31 y 99. Te busca una ex pareja para volver, pero debes recordar que si te la hizo una vez, lo podría volver a hacer. Vístete con los colores azul y blanco este fin de semana, atraerán energía positiva a tu vida.

Te recomendamos en video: