La bandera de México brilló en el edificio más alto del mundo

La bandera de México iluminó los 828 metros de altura del Burj Khalifa, considerado el edificio más alto del mundo ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El hermoso homenaje por la conmemoración del 209 aniversario de la Independencia nacional se viralizó en las redes sociales.

El Burj Khalifa tiene 163 pisos y se inauguró el 4 de enero de 2010, después de seis años de construcción. Mide tres veces más que la Torre Obispado de Monterrey, el edificio más alto de México.

La Embajada de México de Emiratos Árabes Unidos fue una de las primeras en difundir la imagen, que llenó de colorido patrio el emblemático edificio. Las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos agradecieron al país árabe por este detallazo.

De hecho, en Twitter mexicanos residentes en Dubái compartieron videos del momento exacto cuando la bandera de México brilló en el Burj Khalifa. La emocionante escena fue celebrada por los presentes.

Además, la bandera de México también tuvo un momento estelar en el Empire State en Nueva York, la noche del pasado 15 de septiembre. La cuenta oficial del icónico edificio informó sobre el tradicional homenaje a México. El encendido terminó en la madrugada del día siguiente.

The Empire State Building in New York City lights up last night in the colors of Mexico as the moon rises to celebrate today's Mexican Independence Day. #newyork #newyorkcity #nyc @EmpireStateBldg #moon #Mexico @agreatbigcity pic.twitter.com/97LA03LbVj

— Gary Hershorn (@GaryHershorn) September 16, 2019