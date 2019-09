Mauricio Flores confesó traición de un amigo: "Se terminó quedando con mi señora"

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos hablar. Mauricio Flores, Carolina Soto, Marcelo Marocchino, Ximena Ossandón, Carlos Tejos y Marcela Vacarezza fueron los invitados. En el programa, los seis participantes revelaron fuertes experiencias personales.

El comediante Mauricio Flores confesó que fue traicionado por un amigo. "Esto no lo he hablado nunca por respeto a mis hijos", comenzó diciendo. "La separación de mi primer matrimonio fue porque hubo un amigo mío que influyó en todo esto y se terminó quedando con mi señora", expresó.

"Las razones que ella tenga para que haya tomado esa determinación, tengo que asumir que el 50% haya sido provocada porque sintió que yo no llegaba a la altura del amor que ella necesitaba, eso es una cosa. Pero desde mi punto de vista, las señoras de mis amigos son hombres. Yo no me fijaría nunca en la mujer de un amigo", agregó el humorista.

Además, señaló que "todos sabían, menos yo". Sin embargo, intuía la infidelidad. Una vez los llamó a los dos a la misma hora y escuchó el mismo sonido ambiente. Si bien su exesposa y amigo negaron que estaban juntos, Flores no les creyó.

"Hay conductas que te hacen sospechar. Yo le abrí la puerta a mi amigo, porque es tu mejor amigo, y se termina metiendo en tu cama. Entonces, empecé a ver demasiada complicidad, conversaciones, mucha sonrisa", aclaró.

"Yo quise revertir eso. Prometí cambiar", reconoció. Sin embargo, la situación no cambió y se separó. Su amigo y ex señora siguen juntos y él es feliz con su pareja. En una conversación se sinceraron y dieron "vuelta la página en beneficio de nuestros hijos. Llegamos a veranear juntos", señaló.

