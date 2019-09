Equipo de "Contra viento y marea" decide no apoyar boda: "No estaban listos para casarse"

View this post on Instagram

Esto es algo que no habíamos vivido nunca en el programa. Una situación inédita, pero que como equipo creemos que es la mejor. De corazón les deseamos todo el éxito; les deseamos una nueva oportunidad; les deseamos que encuentren la paz. Nosotros lo dimos todo, pero la decisión que tomamos fue muy pensada y es por ustedes. Sé que en este momento será difícil entendernos, pero por favor pónganse en nuestro lugar. Cancelaron el matrimonio 2 veces, nos llamaron y escribieron asegurando que no querían seguir adelante y además nos enteramos de varias situaciones bastante fuertes. La ayuda que les ofrecimos podría ser clave en su futuro. Olviden, perdonen y ámense. Demuéstrennos que el amor es lo más importante en su vida para que nos podamos volver a encontrar.