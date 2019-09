Así vive cada signo su vida: solo o acompañado

Cada signo del horóscopo tiene una capacidad para vivir solo o acompañado. Algunos necesitan tener a alguien a su lado y otros prefieren vivir como ermitaños sin que nadie les moleste.

“Elegir esa pieza clave que estará con nosotros durante mucho tiempo, puede no ser una tarea sencilla, cada signo del zodíaco decidirá arriesgarse o seguir su camino solo. La forma de emparejarse es algo que vendrá marcado por unos astros que en ocasiones son caprichosos”, asegura la experta en temas del zodiaco, Alicia Galván.

Te presentamos cómo prefiere vivir su vida cada signo del zodiaco:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries necesita el fuego, el calor y la pasión, de no tenerlo se lo inventará para que llegue a su vida lo antes posible.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El signo de Tauro es uno de los que puede vivir en soledad más tiempo. Preferirá no tener a nadie a su lado que estar atado en una relación que realmente no le satisface.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

El aire no tiene miedo de sus sentimientos, prefiere estar en compañía sea como sea. No le hará nada de bien estar con alguien sin futuro.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El amor hace demasiado daño a Cáncer. En su caso preferirá tenerse a sí mismo. Sabe que es alguien que realmente no puede hacerse daño.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El fuego necesita a alguien a su lado que lo haga convertirse en protagonista. En este caso, Leo suele ser el que lidera una relación tóxica. Será él el que no puede soltar a esa persona que lo estará acompañando, preferirá no quedarse solo.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Para este signo una relación que no tiene futuro o que no es 100% como esperaba no tiene sentido. No tendrá ningún problema en decirle a esa persona que no quiere estar con ella.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Para este signo el amor es una pieza clave de su vida, no puede vivir sin él y por eso suele necesitar a alguien que lo acompañe. No le importará si es bueno o malo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

El sexo es el principal motivo que empuja a un Escorpio a estar acompañado, para este signo es demasiado complicada la soltería. Necesita a alguien para eliminar las energías negativas.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Este signo no tiene ningún problema en estar solo, lo prefiere antes de tener serios problemas. Para Sagitario disfrutar de su soltería será mucho más interesante que estar en medio de una relación que acaba con su existencia.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo es capaz de aguantar lo inaguantable para no estar solo. No soportará quedarse solo, es de los que siempre tiene a alguien preparado antes de dar el paso.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Acuario quiere estar solo es casi una necesidad para un signo que ha nacido libre y que no quiere que nadie le haga sentir en cautiverio.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

El signo de Piscis es complicado de tratar, en temas sentimentales no podrá estar solo. Se embarca en cualquier relación que le consiga alejar de la soltería.

Así es como cada signo del zodiaco enfrentará un periodo de intensas emociones los próximos días Cada signo del zodiaco tendrá una temporada complicada

Te recomendamos en video: