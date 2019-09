Cansada de las agresiones, Verónica Castro anuncia su retiro

En medio de la polémica de su relación con Yolanda Andrade, la actriz y cantante Verónica Castro, anunció el fin de su carrera después de 53 años.

En su cuenta oficial de Instagram la leyenda de las telenovelas escribió:

"Así es mi Cris 🙏 Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB!"