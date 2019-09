"Ya no hay química": Raquel Argandoña y Tonka Tomicic habrían tenido encontrón previo al estreno de su estelar

El regreso de Raquel Argandoña a Canal 13 trajo consigo varias sorpresas. Una de ellas, fue su nuevo rol como animadora en el matinal Bienvenidos, y el otro fue la preparación de un estelar encabezado por ella, Fran García-Huidobro y Tonka Tomicic.

Tras el anuncio del nuevo programa, surgieron una serie de reacciones. Si bien hubo algunas positivas, quien no se mostró nada contenta fue la comediante Jani Dueñas, que lanzó su crítica a través de redes sociales. La actriz utilizó una fotografía promocional de las animadoras y junto a ella escribió: "¿Fueron a comprar personalidades y cerebros nuevos? Regio chiquillas".

Sin embargo, el comentario no ha sido el único problema que ha enfrentado el trío. Según trascendió, habría ocurrido un tenso encontrón entre Raquel Argandoña y Tonka Tomicic. En el programa Me Late, de TV+, aseguraron que las animadoras se enfrentaron durante las grabaciones del estelar.

El panelista Luis Sandoval aseguró que "ya no hay onda, ya no hay química. Ya ni siquiera hay una buena relación entre Tonka Tomcic y Raquel Argandoña". Palabras que fueron apoyadas por Daniel Huevo Fuenzalida, quien afirmó que la relación entre ambas no ha sido la mejor. "Me dicen que el ambiente era muy frío entre ellas", dijo.

Al parecer, la tensión habría llegado a tal punto, que incluso tomaron distancia en el set para no toparse. Según indicaron, todo se habría producido debido a un percance con sus vestuarios, puesto que ambas llevaban un vestido similar.

