Diego Luna y Marina de Tavira viajan juntos a Querétaro y todo el mundo se pregunta por Rafael Sánchez Navarro

View this post on Instagram

¿Romance en puerta? La Revista @revistatvnotas publicó este martes esta imagen de @mardetavira besando en la boca a @diegoluna_ Algo que no tendría nada de controversia, si no fuera porque la actriz, hasta donde se sabe, mantiene una relación de más de 9 años con @rafael_snavarro Veremos en qué termina esta historia… @kadrimx #marinadetavira #diegoluna #cuernos #infidelidad #romance #parejas #couplesgoals #oscar