El estremecedor mensaje de Francisca Gavilán a su hermana fallecida

3 meses amor. Te extraño todos mis días. Estoy en paz, algo dulce hay en todo esto, sólo gracias a ti. Dejaste esa calma en mi y espero que en los nuestros. Te honro en este día y todos los demás. Te sueño, pienso, admiro, respiro, cierro los ojos y te veo. Salud hermana!!! ♥️ te amo.