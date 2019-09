Este mes tradicionalmente se juega 'Amigo secreto', pero no todos terminan con un grato regalo. El regalo de amigo secreto que un jefe le dio a su empleado y se volvió viral

En la actualidad existen aplicaciones que realizan el sorteo con el fin de generar las parejas correspondientes para el juego.

Pero, mientras se puede correr con el riesgo de salirle a una persona que le conoce perfectamente; también cabe la posibilidad de salirle a alguien no tan deseado.

Este último caso parece ser el de un hombre que se ha vuelto viral en Twitter luego de que compartiera su experiencia.

Félix Arango, según el nombre que usa en la aplicación, corrió con la fortuna o desgracia de salirle a su jefe; quien al parecer se sacó la espinita, de las llegadas tardes, que tenía contra su colaborador.

A diferencia de dulces, libros o bonos, al hombre le regaló una tarjeta para al transporte público, y en la dedicatoria puso:

Me echaron de mi trabajo por reclamarle a mi jefe el regalo de mierda que me dio de amigo secreto, como putas me va a regalar una tarjeta de transmi ????? pic.twitter.com/eLrkn4SbQM

— Félix Arango (@felixaran97) September 6, 2019