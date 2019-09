Consejos para encontrar un sostén o sujetador saludable

Los sujetadores, también conocidos como sostenes o “brasier”, sostienen los senos, ofrecen comodidad y agregan una mejor silueta al cuerpo de las mujeres.

En la actualidad, varios estudios muestran que usar sujetadores para dormir impide el sistema linfático en los senos, por lo que potencialmente puede causar problemas de salud en los senos. Aparentemente, la mayoría de las mujeres no quieren simplemente quedarse sin sostén.

Te presentamos algunas sugerencias para encontrar un sostén saludable:

Elige un diseño saludable

Los diseños te pueden guiar a la hora de elegir el sujetador que deseas usar, pero es posible que también desees considerar de qué están hechos para elegir los que te mantendrán en un buen ajuste sin pasar de moda.

Selecciona los elaborados con tela transpirable o de recursos orgánicos como el algodón y el bambú. Mantiene el cofre seco, fresco y cómodo, ya que no limita el sudor ni atrapa las toxinas que podrías obtener al sudar.

Además, revise las correas de látex y los ganchos de níquel, ya que pueden irritar su piel si tiene sensibilidad a estos materiales.

Compra el que mejor se adapte a tu silueta

Las mejores opciones son los que mejor se adaptan a la silueta de tu cuerpo. Buscar correas y cierres más anchos es esencial y cómodo si tienes una copa grande.

Elegir sostenes que sean de tu talla ayudará a disminuir el peso de la espalda, los hombros y el cuello, y evitará dolores y distensiones musculares del cuello. En última instancia, puede prevenir posibles efectos negativos en la columna vertebral.

Si te queda apretado, no lo compres

Las correas de su ropa interior deben ser lo suficientemente apretadas como para ser cómodas y no restringir tus senos. Los senos no deben sobresalir de las copas y no debe haber marcas rojas en tu piel cuando se quita el sostén. De lo contrario, tienes algo demasiado apretado.

Deja ir los aros

El uso de sostenes con aros podría contribuir al desarrollo de problemas de salud de los senos, como coinciden algunos expertos.

Aunque todavía hay quienes no están de acuerdo con el hallazgo y quitar los cables de su sostén, sin duda, puede no ajustarse bien, busca sujetadores diseñados para mantener la forma libre de plástico o metal en el dobladillo.

Cuidado con los cambios hormonales

También debes considerar las etapas de tu vida. Los cambios hormonales provocados por el embarazo, la lactancia y la menopausia pueden alterar el tamaño de sus senos. Elija un sujetador que pueda acomodar estos ajustes, como los fabricados con fibra flexible y elástica.

Además, si eres una mujer de acción, usa sostenes deportivos que sean flexibles y, al mismo tiempo, transpirables. Seleccione los que tienen correas anchas verticales, ya que son más cómodos que los que tienen un diseño cruzado.

