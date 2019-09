Hackean a Galilea Montijo, publican un video íntimo y ella responde así a la polémica

En redes sociales circula un video de Galilea Montijo donde deja al descubierto sus partes íntimas.

En el clip se puede ver a la conductora de Hoy en un camerino mientras se está tratando de poner un vestido negro, entallado, con pedrería. Sin embargo al momento de subirlo sufrió un percance, y es que dejó al descubierto sus senos.

A pesar de que no se ve nada explícito en el video, Galilea Montijo explicó en programa Hoy que las imágenes que están circulando ya tienen más de un año y que se dieron a conocer debido a que su teléfono fue hackeado.

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (…) y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir”

Además Galilea consideró ese momento como algo insignificante, pero aclaró qué le parece de muy mal gusto que se compartan este tipo de videos.

Aquí el momento.

Galilea Montijo cuenta con 6.5 millones de seguidores en Instagram La sexy conductora cuenta con 6.1 millones de seguidores en Instagram La conductora causó polémica en redes sociales











