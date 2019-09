Verónica Castro desmiente a Yolanda Andrade: “En esta vida no voy a ser lesbiana”

Una contundente respuesta ofreció Verónica Castro sobre su supuesto matrimonio con Yolanda Andrade. La actriz negó toda relación sentimental con la conductora y le exigió respeto. Pero Andrade insiste en su versión y la llama mentirosa.

“Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda”, dijo Verónica Castro a los presentadores de Venga La Alegría. “En esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana”, sentenció y confesó que “no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad”.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, nuestra querida Verónica Castro desmiente el rumor de una supuesta boda y reafirma sus preferencias sexuales! @vrocastroficial >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/dxjIHe7Wj4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2019

Broma pesada

Según la protagonista de La Casa de Las Flores, Yolanda Andrade le habría avisado “hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa”, pero prefirió reservar la identidad de la otra mujer. “No voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.

Sin embargo, Castro admitió:

“Yo quiero mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero, porque ya se pasó de graciosa y de simpática. Yo, la verdad, lo único que quise para ella siempre fue ayudarla y ella sabe perfectamente que todo lo que pude hacer y estaba en mis manos lo hice. Las cosas se sacaron de contexto, ya no es gracioso”.

Por ello, le escribió y le pidió la deje tranquila. “La verdad creo que sí es una falta de respeto, porque una cosa es cuando bromeamos y cotorreamos y otra cosa cuando ya le gente se pasa. Se siente feo, como que no debe de ser, y yo soy una señora, que me guío por la derecha”.

Versiones encontradas

Tras esas declaraciones, Yolanda Andrade ironizó en sus redes sociales su relación con Castro. Mientras que la actriz decidió desmentir una supuesta foto donde aparecería junto a la conductora de televisión.

“Esta también es mentira, fue después de ‘Big Brother’. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio”, escribió Verónica.

Lejos de acabar la polémica, Andrade decidió comentar el post de Castro en Instagram. “MENTIROSA. Montserrat no estaba con nosotros”, escribió.

Yolanda Andrade revela el nombre de la famosa con la que se casó La conductora sorprendió a todos con estas reveladoras confesiones

Te recomendamos en video