Leo Méndez Jr. se arrepiente de exponer la relación con su padre: "Lo amo con todo el alma"

Hace unos meses, Leo Méndez Jr. se refirió en duros términos a su padre. Mediante Instagram, habló de relación que mantiene con el músico, afirmando que ya no tienen contacto y que no quiere saber de él.

"Quiero que por favor paren de escribirme sobre el padre que una vez tuve. Yo con él no tengo contacto ninguno y tampoco quiero saber de él. Todo lo que una vez tú creíste saber de él o viste por las pantallas de televisión o Internet, fue por pantalla. Jamás hubo una relación real de padre e hijo. Así que por favor paren", sostuvo el hermano de Steffi Méndez en aquella ocasión.

Un tiempo después, se lanzó en contra de Marcela Duque, expareja de DJ Méndez. "Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, lo mala del puto alma. Te metiste con la persona equivocada. Tengo mucha energía para seguir día y noche con esto. No voy a parar hasta verte tirada en el suelo", aseveró.

Después, subió un video explicando el motivo del conflicto. El joven de 22 años tuvo que dejar su departamento e irse a vivir con su padre y su pareja. En medio de su estadía, empezó a tener problemas con Marcela debido a las diferencias que tenían en temas de convivencia. Esto derivó en que su padre lo echara de la casa.

El mea culpa de Leo Méndez Jr.

En conversación con Intrusos, Leo Méndez Jr. abordó el conflicto familiar y los descargos que ha realizado. "Yo reaccioné de esa manera porque obviamente soy una persona impulsiva, como dijo mi propio padre. Puedo decir palabras demás en momentos de furia, de ira, cosas que realmente yo en el fondo no siento", indica Leo.

"Pero yo, personalmente, nunca sentí esa conexión, esa cercanía de padre e hijo. Yo jamás lo sentí y te lo puedo decir muy honestamente. No tengo la misma relación que tiene mi hermana mayor con mi padre. Yo tengo una relación más cercana a mi madre", agrega.

"Sí, él estuvo en varias ocasiones defendiéndome, apoyándome, pero como padre… como una obligación, por así decirlo", relata. Además, dice que nunca habló sobre este tema con él. "La comunicación faltó mucho en nuestra familia", reconoce.

El joven también hizo un mea culpa al exponer el conflicto familiar. "Lo de la Marcela no me arrepiento en ninguna palabra, porque sé que tarde o temprano esto hubiera salido al aire, porque la verdad siempre sale a flote. Yo me arrepiento de haber publicado cómo está mi relación actual con mi padre. Porque, en el fondo, igual le duele saber la verdad, saber que yo no siento esa cercanía. Obviamente yo creo que debe ser así porque él, al fin y al cabo, igual es mi papá", enfatiza.

Si bien la relación está quebrada, el joven tiene la esperanza de retomar la comunicación con su padre. "Lo amo con todo el alma", dice. "Las cosas se van a arreglar… somos sangre y somos familia. Yo soy su hijo". Sin embargo, cree que no será a corto plazo. "No tenga esa necesidad de volver debajo de su ala. No me nace tomar contacto con él mientras esa mujer esté presente. El tema es con ella", asevera.

Drogas y delincuencia

Steffi Méndez hizo una dura confesión en la Divina Comida. La joven de de 24 años reveló que, cuando ella era pequeña, su padre estuvo vinculado a la delincuencia y las drogas.

"Mi papá estuvo muy involucrado en el tema de la delincuencia porque era muy joven. Se metía en estos grupetes que también andaban delinquiendo, robando y todo. De muy chico adicto a las drogas. El alcoholismo activado desde los 14 años. Y cuando me tuvo a mí, mi mamá le pidió que parara esas cosas, porque estábamos formando una familia", sostuvo la influencer.

En el llamado telefónico con el programa de farándula, el maquillador también dio su versión. "Concuerdo con ella totalmente. Obviamente ella lo superó y lo vivió a su manera". Steffi era dos años más grade que él, por lo que recuerda más cosas. "Pero es tal cual ella lo cuenta. Mi padre tuvo unas adicciones muy grandes. Era agresivo. Fue duro. Yo recuerdo que nosotros éramos como una pelota de ping pong, una semana donde mi madre, una semana donde mi padre. La mayoría del tiempo la pasábamos con nuestros tíos o con mi abuela", señaló.

