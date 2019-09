"No te hagas la cucha": Diana Bolocco enfrenta a Kika Silva por "lengüetazo" a Cristián Sánchez

Hace unas semanas, Diana Bolocco expresó su molestia por un "lengüetazo" de Kika Silva a Cristián Sánchez. El momento ocurrió hace unos años, cuando el conductor de Muy buenos días animaba SQP y la joven de 27 años era panelista.

La animadora de Mucho gusto confesó que le incomodó la situación. "Hay un beso que ustedes lo pueden buscar, que más que beso es un lengüetazo con la Kika Silva. Una mujer estupenda, 20 años menos que yo, todo en su lugar. Turgente. Lengüetazo a mi marido. Yo te diría que más que molestarme, es poco higiénico", sostuvo en aquella ocasión.

En el matinal de Mega, las protagonistas de este impasse se enfrentaron. "No te hagas la cucha, porque todo esto partió por esa lengua traviesa tuya", comenzó diciendo Bolocco. "Cristián fue el primer animador con el que me tocó trabajar en un programa en vivo y me enseñó un montón", se defendió la ex panelista de Bienvenidos.

Kika se enteró de la molesta de Diana mientras estaba estudiando en Los Ángeles, California. "Cuando me llegaron los titulares, me preocupé. Después dije 'imposible que la Diana se enoje conmigo"", sostuvo.

"Yo a la Kika la amo. Es verdad que lo del lengüetazo fue un poco mucho, pero está bien porque es un juego televisivo", dijo la esposa de Cristián Sánchez. "Tienes razón, nunca más lo volveré a hacer", respondió Silva.

"La encuentro lo máximo. Además de estupenda, es amorosa, talentosa, así que mientras no te agarres más a lengüetazos no hay problema", agregó Diana Bolocco, dirigiéndose a Kika. Ambas sellaron el momento con un abrazo, dando a entender que el incómodo momento quedó en el pasado.

