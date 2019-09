Paty Maldonado anuncia programa de televisión junto a Raquel Argandoña y genera opiniones divididas

Hace exactamente un mes, Raquel Argandoña visitó el estudio del Mucho Gusto, para hablar sobre su amistad con Paty Maldonado. La dupla se ha consolidado en las comunicaciones, y además de un café concert, tienen un programa en la radio. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para las Viejas Juliás, como se llama su show, pues ahora quieren conquistar la televisión con un programa conducido por ambas.

Tras la visita de la 'Raca' al matinal, la cantante conversó con La Cuarta y aseguró que tiene un proyecto bastante avanzado. "Es un programa nocturno, muy tarde, de dos viejas choras, que no hay, pero tenemos que ser nosotras, porque si lo hacen otras viejas no les va a resultar", dijo.

Pero ahora, todo parece ir bien encaminado, ya que Paty Maldonado compartió un mensaje reafirmando sus dichos. "Es verda!¡¡!!!!! ahora vamos por nuestro programa de TV!¡!¡!!!!!Y NO ES BROMA!¡!¡!!", escribió junto a una captura del medio citado.

Sin embargo, sus palabras no agradaron a todo el mundo y más de alguno se lanzó en contra del proyecto. "Donde sería para no verlo…", "Mejor veré netflix, cada día peor la tv chilena…", y "Que estamos mal. Cómo pueden seguir dándole espacio a personas que solo hablan mal de todos y ellas no se miran lo nefasta que son como personas. Una lástima que la televisión se llene de basura", fueron parte de las críticas.

Pero tal como aparecieron mensajes en su contra, también hubo quienes aplaudieron la idea. "Sería muy entretenido el programa en TV", comentó una persona. "Por fin gente con experiencia y talento en un programa. Seguro que será un exitazo", señaló otra.

