¡Pocos lo notaron! Actor de "Verdades Ocultas" aparece en el desenlace de "Isla Paraíso"

Ayer se emitió el último capítulo de Isla Paraíso. La teleserie terminó sus transmisiones con una alta sintonía. El promedio on line fue de 32.1 y alcanzó un peak de 34 unidades. Con estos resultados, se convirtió en uno de los finales más vistos de las teleseries vespertinas. Además, fue el tema más comentado en redes sociales en la jornada de ayer.

En el episodio final falleció el Padre Gabriel (Andrés Velasco), causando una gran pena entre los seguidores de la historia. Pero el pueblo no se quedó sin un líder religioso. En su reemplazo arribó el Padre Guillerno. El joven sacerdote llegó en una micro llena de mujeres para comenzar una nueva Operación Génesis, al igual que el proyecto que realizó el Padre Gabriel al principio de la teleserie.

"Hola, buenos días, soy el Padre Guillermo, el nuevo cura de Isla Paraíso", dice el recién llegado sacerdote. La gente lo recibió con aplausos y, de inmediato, destacaron su gran parecido con el fallecido cura. "Podría ser una reencarnación", dijeron. Juan Luis Farías (Fernando Godoy), alcalde del lugar, le dio dio la bienvenida. "Algo me dice que me voy a quedar mucho tiempo en esta isla. ¿Si o no compañero?", dice luego el Padre Guillerno hacia el cielo.

En ese instante, hubo un detalle que muy pocos televidentes notaron. El actor que interpretaba a este nuevo personaje también fue parte del elenco de Verdades Ocultas. Se trata de Nicolás Brown, quien personificó a Eduardo, hijo de José Soto (Renato Munster) y enamorado de Maite Soto (María de los Ángeles García).

El actor también ha participado en otras producciones dramáticas, como 40 y tantos (2010), Buscando a María (2015) y La Reina de Franklin (2018).

Te recomendamos: