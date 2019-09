Cathy Barriga se lanza contra matinal de La Red: "Me ha faltado el respeto en reiteradas ocasiones"

Ayer en Hola Chile se vivió un tenso momento protagonizado por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, debido a las acusaciones que ha recibido por la realización del matinal que conduce. Según un reportaje publicado por Interferencia, las grabaciones del programa ponen en riesgo el abastecimiento de agua de la comuna.

Renace Tu Mañana se realiza en la copa de agua El Tranque y su funcionamiento habría provocado ruidos molestos a la hora de grabar. Por ende, la municipalidad le ordenó al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) cortar el agua, provocando una baja en la presión.

En el matinal de la Red estaba la diputada Claudia Mix para referirse al tema, cuando la edil hizo un llamado telefónico. En la intervención, Barriga acusó a los conductores del matinal de la Red porque, supuestamente, no la dejaban hablar. Además trató a la parlamentaria presente como "parásito de la política", ya que, según ella, estaba mintiendo y desinformando a la población.

Luego del impasse, la alcaldesa se refirió al tema en redes sociales. A través de Instagram, realizó un recorrido por el Museo del Agua de la comuna. Al lado del museo está la copa de agua El Tranque, donde se realizan las grabaciones de su matinal.

En esa dinámica, la edil comenzó sus descargos. "Yo encuentro que el nivel de ignorancia y maldad de algunas autoridades que hay detrás de esto es mucho. Tengo paciencia, mucha, pero cuando se les pasa la mano en temas que son de vital importancia para nuestra comunidad, hay que pararlos", sostiene.

"Yo hago esto través de mis redes sociales, no es una aclaración, porque no tengo tiempo para aclarar cada mentira que sale, pero generalmente los medios de comunicación, como pasó hoy en la mañana, cada vez que veo una autoridad habla, se explaya, no las interrumpen. Cuando es en vivo me interrumpen, no se puede hablar bien. Y cuando se trata de dar cuñas, ponen dos segundos, entonces tengo que darme el tiempo de mostrar lo que es", señala la alcaldesa antes de mostrar el set de grabación de Renace Tu Mañana.

"Da lo mismo donde se haga. Yo no sé cuál es el problema de que esté acá. Acá no hay un problema de abastecimiento de agua para la comuna. No existe ningún impedimento. Aquí el problema soy yo. El problema es donde yo esté parada haciendo el matinal. A mí me encantaría que todo el tiempo que disponen algunas autoridades para estar en televisión, lo dedicaran a estar con los vecinos y vecinas", indica.

" Acá las calumnias y las mentiras van a seguir creciendo, pero yo ya estoy un poco acostumbrada. A mí me queda agradecer el cariño y la confianza de gran parte de mi comuna porque por algo soy alcaldesa y hoy en día me siento muy apoyada", agrega.

Para cerrar, se refirió a los dichos que lanzó en contra de la diputada Mix y a la postura que tomó el matinal. "La diputada estaba hablando mentiras. La conductora me dice, 'le está faltando el respeto a esta persona'. Este programa me ha faltado el respeto en reiteradas ocasiones, hace muchísimo tiempo. ¿Decirle parásito a alguien es una falta de respeto? ¿Saben la definición de parásito? Parásito es un ser que vive a costa de otro y le causa daño. Lo dejo para la reflexión. En política a mí me ha tocado ver parásitos políticos. Y lo digo y lo reafirmo, porque es una realidad", concluye Cathy Barriga.

